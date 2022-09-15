تخريج الدفعة الخامسة من معاونى الأمن (صور)

جدة - نرمين السيد - وأناب الوزير، مساعد الوزير لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الخامسة بمقر معهدى معاونى الأمن "وادى النطرون – السادس من أكتوبر" بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وشهد حفل التخرج عددا من العروض التدريبية التى تعكس مراحل إعداد خريجى معاهد معاونى الأمن، التى جرت وفقا لبرامج تدريبية وتعليمية على مدار فترة دراستهم من خلال تحويل الطلبة من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية، وتدريبهم على المهام والأعمال كافة، المنوط القيام بها وفقا للمجالات الأمنية بمختلف قطاعات الوزارة، وصقل مهاراتهم للوصول إلى عنصر أمنى متميز.

كما ألقى مدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن كلمة شدد خلالها على أن الخطط التدريبية المعتمدة تهدف إلى تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءاتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والانضباط، من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة.

كما شهد الحفل، مراسم حلف اليمين وتكريم أوائل الخريجين وسلام الشهيد والسلام الوطنى.