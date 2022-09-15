وزير الزراعة يبحث الفرص الاستثمارية فى كينيا

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائية والفرص الاستثمارية المتاحة بدولة كينيا، و‏حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة

واتفق القصير مع السفير المصرى على التواصل بشكل مستمر مع وزارة الزراعة من خلال العلاقات الزراعية الخارجية.

وأشار وزير الزرعة إلى أن دولة كينيا يتوافر فيها مناخ جيد للاستثمار وأن هناك فرصا واعدة للتعاون بين الحانبين فى مجالات التحول الرقمى والتدريب ونقل التكنولوجيا والشمول المالى الزراعى والتطبيقات الحديثة فى هذا المجال، على أن يكون التعاون تحت مظلة منظمة الكوميسا والتى تجمع كلا البلدين.

‏ومن ناحيته، أكد السفير المصرى وائل عطية بعد تسلم عمله بصفة رسمية أنه سيقوم بتفعيل التعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية من خلال تفعيل مذكرات التعاون التى تم توقيعها مع الجانب الكينى خلال الفترة القليلة الماضية فى مجالات الزراعة والثروة السمكية والميكنة الزراعية.