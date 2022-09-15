شكرى يؤكد أهمية تعزيز العمل الجماعى للمناخ وتحويل الالتزامات إلى واقع

جدة - نرمين السيد - ألقى سامح شكرى، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، كلمة مسجلة، اليوم الخميس، خلال المنتدى الإقليمى العربى بشأن تمويل العمل المناخى، والذى تستضيفه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بالعاصمة اللبنانية بيروت.





وركزت كلمة شكرى، على أهمية تعزيز العمل الجماعى فى مجال المناخ وتحويل الالتزامات إلى واقع فعلى على الأرض، مع أهمية دعم التعاون ما بين اللجان الإقليمية الخمس بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة والرئاسة المصرية للمؤتمر، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ، لاسيما من الميزانيات المخصصة من الدول الأطراف والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات فى مجال المناخ.

كما استعرض الرئيس المعين للمؤتمر فى كلمته استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة المؤتمر فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ورؤيتها إزاء أهم القضايا المطروحة على أجندته، وعلى رأسها قضايا التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته ومعالجة الخسائر والأضرار والعمل من أجل حشد تمويل المناخ.

المنتدى يعد المنتدى الإقليمى الرابع من بين 5 منتديات إقليمية للتحضير لفعاليات مؤتمر COP27، وذلك بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا المناخ بين شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، على نحو يسهم فى نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المأمولة التى تجعل منه خطوة فارقة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس فى إطار رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر.