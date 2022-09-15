وزير التعليم: لا تطوير بدون تدريب المعلم

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا مع قيادات التعليم بديوان عام محافظة الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.





وفى البداية، رحب محافظ الإسكندرية باسمه واسم قيادات الإسكندرية بالوزير، فى زيارته الأولى للمحافظة بعد توليه حقيبة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه ناقش مع الدكتور رضا حجازى عدة ملفات فى إطار سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لوضع حلول للتحديات والعقبات للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية.

وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية فى ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحرص وزير التعليم، على متابعة استعدادات الإدارات التعليمية بالمحافظة، لبداية العام الدراسى المقبل 2022-2023، موجها القيادات بتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب.

ووجه الوزير، قيادات الإدارات التعليمية بالعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وتوفير كافة الأدوات لتقديم أفضل طرق التدريس لمصلحة الطلاب وتحفيزهم على الذهاب إلى المدارس والعمل على عودة المدرسة لدورها القوى فى المجتمع.

وأكد الوزير، أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وهو الأمر الذى نعمل عليه من خلال إعداد حقائب تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، قائلا: "المعلم عمود الخيمة فى عملية تطوير التعليم".

وأشار إلى اهتمام الوزارة بدمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل، مشيرا إلى أن هذه الآلية معتمدة فى النظم التعليمية الناجحة.

وفيما يخص تطبيق اليوم الرياضى بالمدارس، أوضح حجازى أنه سيتم تطبيق الفكرة فيما لا يقل عن 25٪ من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها بشكل تدريجى على مدار العام الدراسى على بقية المدارس فى كل إدارة.

ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بالبيئة والمناخ كقضية عالمية، من خلال الاهتمام بالتشجير وزراعة أسطح المدارس، وذلك تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وقيادات وزارة التربية والتعليم، ومديرى مديريات محافظة الإسكندرية والبحيرة، ولفيف من قيادات الوزارة، ومديرى الإدارات التعليمية بالإسكندرية.