تخريج الدفعة الخامسة من معاونى الأمن (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - صـدق محمود توفيق "وزير الداخلية" على تخريج الدفعة الخامسة من طلبة "معاونى الأمن" بإجمالى (1459 طالب - 196 طالبة).. حيث أنــاب سيادتــه اللواء/ مساعد الوزير لقطاع التدريب، لحضور حفل تخريج طلبة الدفعة الخامسة بمقر معهدى معاونى الأمن "وادى النطرون – السادس من أكتوبر" بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وقد شهدت فعاليات حفل التخرج عدد من العروض التدريبية التى تعكس مراحل إعداد خريجى معاهد معاونى الأمن والتى تمت وفقاً لبرامج تدريبية وتعليمية على مدار فترة دراستهم من خلال تحويل الطلبة من نمط الحياة المدنية إلى نمط الحياة النظامية ، وتدريبهم على كافة المهام والأعمال المنوط القيام بها وفقاً للمجالات الأمنية بمختلف قطاعات الوزارة ، وصقل مهاراتهم للوصول إلى عنصر أمنى متميز.

كما ألقى اللواء مدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن كلمة أكد خلالها على أن الخطط التدريبية المعتمدة تهدف إلى تدعيم قدرات رجال الشرطة ورفع كفاءاتهم لأداء المهام المسندة إليهم، بما يواكب التطورات التى تشهدها الساحة وما تطرحه من تحديات ، وذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تتسلح بالعلم والإنضباط ، من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة،كما شهدت فعاليات الحفل مراسم حلف اليمين وتكريم أوائل الخريجين وسلام الشهيد والسلام الوطنى.