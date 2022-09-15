إنطلاق فاعليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2022)

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 02:29 مساءً - فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة ، إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2022) والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية .

حيث وصلت إلى ميناء طولون بفرنسا الفرقاطة طراز جوويند سجم (المعز) وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة فى فاعليات التدريب ، ويعد تدريب (كليوباترا) من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التى تنفذها مصر وفرنسا .

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات إختبار المعدات إستعداداً لتنفيذ تدريبات ماقبل الإبحار ، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارة العناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأساليب ومنظومات القتال البحرى الحديثة .