وزير القوى العاملة يتابع ملف ”تعويضات حرب الخليج” مع ”اللجنة العليا”ويوجه بسرعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 02:29 مساءً - عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،اليوم الخميس ،بديوان عام الوزارة ، أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها ، برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

ناقش الاجتماع الدراسة التي تمت من قبل" اللجنة "لـ17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات ، حيث تم الموافقة على الصرف لـ8 حالات ، وتم ارجاء الصرف لـ8 أخرين لإستيفاء الأوراق المطلوبة، وحالة واحدة تم رفضها نظرا لسابقة الصرف .

ووجه الوزير اللجنة بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات للمستحقين ، لإيصال الحقوق لأصحابها.