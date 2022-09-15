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وزير القوى العاملة يتابع ملف ”تعويضات حرب الخليج” مع ”اللجنة العليا”ويوجه بسرعة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 02:29 مساءً - عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،اليوم الخميس ،بديوان عام الوزارة ، أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها ، برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

ناقش الاجتماع الدراسة التي تمت من قبل" اللجنة "لـ17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات ، حيث تم الموافقة على الصرف لـ8 حالات ، وتم ارجاء الصرف لـ8 أخرين لإستيفاء الأوراق المطلوبة، وحالة واحدة تم رفضها نظرا لسابقة الصرف .

ووجه الوزير اللجنة بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات للمستحقين ، لإيصال الحقوق لأصحابها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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