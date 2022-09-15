مصر للطيران للصيانة تُجدد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ”إيازا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 02:29 مساءً - اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA "إيازا" على مختلف مواقع الشركة بمطار القاهرة للعام السابع عشر على التوالي.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية التي تجريها كبرى سلطات الطيران العالمية على الشركة للتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وتجديد الاعتماد بما يسهم في الحفاظ على قاعدة العملاء من خارج الشركة وجذب المزيد منهم، كما أثمر التفتيش عن إضافة طراز بوينج B737 MAX الجديد لقائمة إمكانيات الشركة للصيانة اليومية.

وشمل التفتيش التدقيق على هناجر صيانة الطائرات وعمرة الأجهزة وخدمات الصيانة اليومية للشركات الأجنبية، والمخازن الفنية لقطع الغيار ومخازن العِدد والآلات وإجراء الاختبارات المتنوعة، كما تم اختبار بعض العاملين كل في تخصصه وذلك للتأكد من الإلمام بالنواحي الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها والتأكد من وثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال.

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن نتائج التفتيش أثبتت أن ما حققته الشركة من نجاحات تم بناؤه على أسس وقواعد ثابتة، وتم تحقيقه بعزم وجهد العاملين المخلصين حيث كان أداء العاملين محل تقدير مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، الذين أشادوا بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين بها وإدراكهم مدى حساسية وأهمية عنصري السلامة والجودة أثناء تنفيذ الأعمال.

وأَضاف أن تجديد الاعتمادات الدولية وإضافة طراز B737 MAX يفتح المجال لشركة مصر للطيران للصيانة لتوسعة قاعدة العملاء من خلال توفير المزيد من خدمات صيانة الطائرات المعتمدة، ما يعني النجاح في المنافسة بقوة في هذا المجال الدقيق الذي يتطلب مستوى فني متميز يرضي العملاء ويحقق أعلى درجات السلامة والجودة طبقا للتشريعات الدولية .

وأوضح زكريا أن التفتيش يهدف إلى التأكد من جودة الخدمات الفنية، التي تقدمها الشركة لعملائها بما يتطابق مع التعليمات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات وقطع غيار الطائرات، والوقوف على مدى تطابق الإجراءات المتبعة مع التشريعات الملزمة، وكفاءة الأطقم الفنية من حيث تطبيق المهام المطلوبة وتطبيق القواعد المنظمة والتشريعات الصادرة عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والالتزام بها.