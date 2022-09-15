بيان مهم من القوى العاملة بشأن «تعويضات حرب الخليج»

جدة - نرمين السيد - عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.





ناقش الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، الدراسة التى تمت من قبل"اللجنة" لـ17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات، حيث تم الموافقة على الصرف لـ8 حالات، وتم ارجاء الصرف لـ8 آخرين لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وحالة واحدة تم رفضها نظرا لسابقة الصرف. ووجه الوزير اللجنة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات للمستحقين؛ لإيصال الحقوق لأصحابها.

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