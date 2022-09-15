رئيس الوزراء يشدد على أهمية تطوير منظومة إدارة المياه

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة إدارة المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوظيف الإمكانات الفنية والإدارية كافة لتحسين عملية إدارة المياه فى الدولة المصرية لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من المياه، تحقيقا لمستهدفات الدولة فى إنجاز المشروعات القومية الكبرى وفقا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن، وخاصة ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك طبقاً للبرامج الزمنية المخطط لها.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والرى، عددا من ملفات العمل بالوزارة، التى تضمنت الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع.

وجرى إلقاء الضوء على المشروعات التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة أعمال الحماية من أخطار السيول للفترة المقبلة، فضلا عن استعراض الجهود المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادى الجديد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم إيرادات الوزارة، وغيرها من الملفات الحيوية الأخرى.

ونوه وزير الموارد المائية والرى بأنه فى ظل ما تقوم به الوزارة حاليا لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال المياه لمواجهة تحديات قطاع المياه، يتم حالياً إجراء تقييم مرحليّ لمشروع تأهيل الترع، والعمل على إعداد دليل إرشادى لأعمال التأهيل، أخذاً فى الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ووضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور هانى سويلم: تكثف الوزارة جهودها فى الفترة الحالية لإجراء تقييم للتحول لأنظمة الرى الحديث لضمان رفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

وفيما يتعلق بالمشروع القومى لتأهيل الترع، أشار الوزير إلى أن هناك عدة بدائل حديثة لتأهيل الترع، ويتم تحديد مدى ملاءمة استخدام تقنيات أكثر استدامة فى أعمال التأهيل، بحيث يتم وضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة على حدة لتحديد مدى احتياج الترعة للتأهيل؛ سواء كان جزئيا أو كليا، مع تحديد أسلوب الأمثل، مستعرضا تلك البدائل وأهميتها، كما أكد الوزير أنه يتم مراعاة البعد البيئى والحفاظ على الأشجار الواقعة على جانبى جميع الترع.

كما استعرض الوزير عددا من المقترحات التى تخدم إدارة الموارد المائية فى مختلف المشروعات، كما قدم رؤية مقترحة لعدد من الملفات التى تتصدر اهتمامات الدولة المصرية فى الوقت الراهن، فضلا عن أطروحات لتطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز دور البحث العلمى فى جميع أنشطة الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الاستفادة من كل قطرة مياه على أرض مصر.

وفى الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه جار العمل على متابعة أعمال الحماية من أخطار السيول للفترة المقبلة، كما استعرض الجهود المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادى الجديد، بجانب التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل هذه الآبار، مشيرا كذلك إلى أن هناك عددا من المشروعات تم الانتهاء من تنفيذها ببعض محافظات الجمهورية.

وخلال اللقاء، سلط وزير الموارد المائية والرى الضوء على ما تقوم به الوزارة حاليا لمواصلة أعمال حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة لها، وذلك لاختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال إجراء المعاينات اللازمة على الواقع لحصر هذه الأملاك، ودراسة عروض استغلالها الاستغلال الأمثل.