البيئة: مصر تسعى لإطلاق مبادرة عالمية لإدارة المخلفات فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزارى لمؤتمر المناخ COP27، عن مشاركة مصر فى تحالف الميثان، وذلك خلال حفل الإفطار المقام على هامش الدورة الثامنة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) بالعاصمة السنغالية داكار.





وأقام الحفل وزير البيئة السنغالى عبده كريم رئيس مؤتمر وزراء البيئة الافارقة بحضور جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، والذى يتناول الدور الحيوى لغاز الميثان فى الحفاظ على الوصول لمستقبل مناخى آمن.

وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تولى اهتماما بدور قطاع الغاز والبترول فى مجال الانبعاثات ومواجهة آثار تغير المناخ، مشيرة إلى دور قطاع إدارة المخلفات فى انبعاثات غاز الميثان، حيث تساهم الإدارة غير الرشيدة للمخلفات فى إنتاج نسبة 20٪ من حجم انبعاثاته، ويرجع 13 ألف جيجا طن من انبعاثات غاز الميثان من مكافئ ثانى أكسيد الكربون إلى طرق التخلص من النفايات الصلبة، والتى تمثل 4.3٪ من إجمالى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الفرصة السانحة فى القارة الإفريقية للمساهمة فى معالجة قضية الميثان العالمية، والتى كانت إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 بالتأكيد على ضرورة التركيز على أنواع محددة من الغازات مثل الميثان، لمواجهة تغير المناخ بشكل فعال.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لإطلاق مبادرة عالمية للمخلفات بحلول عام 2050، من مصر إلى إفريقيا، بهدف تحقيق تأثير عالمى فى مجال إدارة المخلفات، من خلال توحيد الجهود والخبرات المحلية والإقليمية والعالمية، وخلق جهد تعاونى لم يسبق له مثيل فى إفريقيا، لمحاربة أحد أكبر تحدياتها، وهو تغير المناخ، موضحة أن إحدى نتائج هذه المبادرة الحد من انبعاثات غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، بما يحقق أكثر من التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تساعد على الحفاظ على التكيف وحماية النظم البيئية الحيوية وصحة مجتمعاتنا من خلال ممارسات إدارة المخلفات الأفضل.

وحثت الوزيرة المجتمع الدولى للمشاركة فى هذه المبادرة ضمن جهود خفض انبعاثات الميثان، موضحة أن هذه المبادرة تأتى ضمن مجموعة من المبادرات العالمية تطلقها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، بهدف تسريع العمل المناخى من خلال تقديم نماذج رائدة وقصص نجاح ومبادرات تنفيذية للعمل عليها وتكرارها والبناء عليها، للخروج من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ.