مدبولى: ما تحقق فى تنمية الساحل الشمالى مؤخرا إنجاز بكل المقاييس

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وما يجري تنفيذه حاليًا من مشروعات تنموية وخدمية في إطار خطة الدولة لتنمية هذه المدينة؛ لتكون مدينة مُستدامة، تعمل على مدار العام، لذا تتعدد بها الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية، وغيرها.
واستعرض الوزير موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الشاطئية، وكذا المنطقة الجنوبية، وموقف توصيل المرافق للمشروعات المختلفة، كما تم استعراض خطط الدولة المختلفة للاستفادة من منطقة الساحل الشمالي بوجهٍ عام، وتحقيق التنمية بها، في إطار خطط زيادة الرقعة المعمورة، وتأهيلها بالسكان.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، على أهمية المشروعات المختلفة التي يجري تنفيذها بهدف تنمية الساحل الشمالي، وإنشاء مدن عمرانية حضارية مُخططة، تُسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرصٍ مختلفة للاستثمار، هذا إلى جانب الهدف الأهم المُتمثل في توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
ونوه بأن ما تحقق في تلك المنطقة خلال الفترة القصيرة الماضية يُعد إنجازًا بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المخططات التنموية المختلفة.
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