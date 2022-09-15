انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى «كليوباترا - 2022»

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2022) والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية، فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.





ووصلت إلى ميناء طولون بفرنسا الفرقاطة طراز جوويند سجم (المعز) وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة فى فاعليات التدريب، ويعد تدريب (كليوباترا) من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التى تنفذها مصر وفرنسا.

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات اختبار المعدات استعدادا لتنفيذ تدريبات ما قبل الإبحار، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارة العناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة وفقا لأساليب ومنظومات القتال البحرى الحديثة.

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