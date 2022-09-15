السكة الحديد : وصول 3 جرارات PRL جديدة الى ميناء الاسكندرية ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - فى اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة أعلنت هيئة السكك الحديدية وصول عدد 3 جرارات PRL جديدة لتشغيل قطارات تالجو الفاخرة ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار وحيث كانت الشركة الأسبانية قد وقعت بدروها عقداً مع الشركة الأمريكية PRL)) بشأن توريد الجرارات المخصصة لتشغيل قطارات تالجو حيث يتكون كل قطار من 15عربة (5 عربات درجة أولى+ 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوى) ، ويتم تركيب جرار PRL الأمريكي على العربات.

وقد تم وصول اول قطار من هذه القطارات ويتم تشغيله تجريبياً حاليا كما انه من المخطط وصول باقي القطارات قبل نهاية العام الحالي و تعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة ويمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة

ووجود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب

وجدير بالذكر أن شركة تالجو الاسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتي وقتنا الحاضر .