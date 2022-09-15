وزير التنمية المحلية: دورتين لرفع مهارات العاملين بصندوق التنمية المحلية و إعداد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالمحليات ، و استكمالاً لخطة عمل وزارة التنمية المحلية وجهودها في العمل على تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية خاصة مع مواكبة التحديثات المتتالية في التكنولوجيا، بما يتماشي مع اتجاه الدولة المصرية نحو تحسين و ميكنة الخدمات.

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة خطتة التدريبية للعام المالي الحالى، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي السادس، عدد 4 دورات تدريبية هى: دورة تنمية مهارات العاملين فى صندوق التنمية المحلية ، و دورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف ، فيما تستمر دورتا أساسيات استخدام الحاسب والاوفيس، و تنمية المهارات الإدارية والقيادية لتـأهيل قائدات العمل التنفيذى النسائية الحالية والمستقبلية ، و يستفيد من هذه الدورات (139) متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل على تدريب كوادر الإدارة المحلية على جميع مستوياتها من خلال الذراع التدريبي لها بسقارة، مشيراً إلى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز التنمية المحلية بسقارة تركز على إعداد كوادر محلية قادرة على تلبية احتياجات مجالات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث فيها مما يُمثل أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه التدريب للعاملين من معارف واكتساب مهارات جديدة يتطلبُها العمل، وزيادة قدرته على التعرف أفضل الحلول للمُشكلات ويساهم ذلك في تقديم الخدمات بصورة افضل وانجازها فى اسرع وقت ممكن للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنه ان دورة رفع مهارات العاملين فى صندوق التنمية المحلية تتواكب مع جهود الوزارة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية، والتى تساهم في تشغيل الشباب والمرأة المعيلة وتحسين مستوي معيشة الأسر عبر وجود فرص عمل دائمة ودخل ثابت لأبناء القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة لتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور الصندوق في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف ، موضحاً أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز سقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات بهدف الإرتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط.

وأوضح اللواء آمنة أهمية دورة استثمار العائد من التدريب و اعداد مدير تدريب محترف فى قياس العائد من الاستثمار فى العنصر البشري الناتج عن الدورات التدريبية والتطويرية والتى تعمق المعرفة وتحسن مهارات المديرين المهنيين في تطوير تقييمات فعالة للعائد على المتدربين، و وضع إطار ومستويات للتقييم، و الأسباب التي تحول دون تنفيذ الإستفادة المتوقعة، مشيراً الى أن التدريب يساعد في توحيد معايير عمليات العمل، إضافة إلى الاستخدام الجيد والآمن والاقتصادي للموارد المتاحة وأدواتها.

وكشف اللواء هشام آمنة أنه يتم تقييم أداء الموظفين الذين اجتازوا دورات بمركز سقارة فى أماكن عملهم لقياس أثر التدريب فى تطوير العمل ، مع اختيار الواعدين منهم و تدريبهم على مجموعة من المهارات الجديدة التي تحتاج اليها الإدارة المحلية ، وهو ما ينعكس بالإيجاب على تحسين جودة العمل و الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن ناحية أخرى احتفل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بتخريج 65 متدرباً الذين أنهوا تدريبهم على اساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والتخطيط الاستراتيجى، وشمل التدريب الاطار النظرى و العملى لكل دورة، و تطوير المهارات والقدرات الفنيّة المرتبطة بهما بشكل وثيق.