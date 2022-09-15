بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية الأحد (الخريطة الزمنية)

جدة - نرمين السيد - بينما ينطلق العام الدراسى لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا نية لتأجيل بدء العام الدراسى كما يشاع، مشددة على أن الوزارة ملتزمة بالمواعيد التى أعلنتها بناء على اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته بتاريخ 15 أغسطس الماضى.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عودة الطلاب للمدارس هدف استراتيجى، لأن المدرسة لها دور اجتماعى مهم فى بناء شخصية الطالب وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال الاهتمام بالتكنولوجيا والقنوات التعليمية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

ويمتد العام الدراسى الجديد 2022//2023، لـ35 أسبوعا كالتالى:

الفصل الدراسى الأول

يبدأ الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، ويستمر حتى الخميس الموافق 26 يناير 2023، لتبدأ بعدها امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اعتبارا من 14 يناير 2023.

ويتخلل الفصل الدراسى الأول 4 أيام إجازة خلاف أيام الجمعة والسبت، وهى: 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)، و8 أكتوبر (المولد النبوى الشريف)، و7 يناير (عيد الميلاد المجيد)، و25 يناير (عيد الشرطة).

ويمتد الفصل الدراسى على مدار 17 أسبوعا، بإجمالى 98 يوما دراسة فعلية، بعد حذف أيام الإجازات.

وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات فى شهر ديسمبر.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وفى حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

الفصل الدراسى الثانى

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 11 فبراير 2022، ويتخلله 6 أيام إجازة هى: عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد الفطر وعيد العمال.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2022، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

ويمتد الفصل الدراسى الثانى لمدة 17 أسبوعا بإجمالى عدد 96 يوما دراسة فعلية، بعد حذف أيام الإجازات.

وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات فى شهر أبريل.

وتستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوى أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثانى الثانوى.

العام الدراسى 2022/ 2023

وتصل عدد أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسى الجديد 2022/ 2023، لـ194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وتطبق هذه المواعيد على جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.