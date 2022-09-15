تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين

جدة - نرمين السيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة، ما يستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق القاهرة-العين السخنة، ضمن أعمال ازدواج وتوسعة النفق، ابتداء من الساعة 8 صباحا يوم الخميس الموافق 15- 9 - 2022، ولمدة 4 أشهر، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:





- (القادم من العين السخنة تجاه القاهرة) تحويل حركة المركبات يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة- العين السخنة إتجاه القاهرة(كوبرى محمد فوزى). تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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