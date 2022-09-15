تقديم الخدمات الطبية والوقائية لـ98 ألف مواطن بمستشفيات الصدر الشهر الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ98 ألفا و998 مترددا على مستشفيات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه الحالات المترددة على العيادات الخارجية بلغ 71 ألفا و711 مريضا، وعدد حالات الإستقبال والطوارىء 27 ألفا و277 مريضا، لافتًا إلى أن الوزارة تنتهج فى مجال الأمراض الصدرية استراتيجية تقوم على أساس الشقين الوقائى والعلاجى.

وأضاف "عبد الغفار" أنه جرى إجراء 29 ألفا و369 أشعة بمختلف أنواعها العادية والمقطعية وفوق الصوتية، كما تم إجراء 565 عملية بأقسام جراحة الصدر، مشيراً إلى إجراء 168 منظار شعبى وصدرى بمختلف وحدات الصدر المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتابع "عبدالغفار" أنه جرى إجراء الكشف والأشعة لـ3 آلاف و921 مواطن عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر أغسطس الماضى، لافتًا إلى وضع خطة للتطوير تشمل تزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية وغير الطبية حيث تم تركيب جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى صدر كفر الشيخ.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إنه تم توفير أدوية لعلاج حالات الدرن بإجمالى 652 مليونا و474 ألف جنيه، كما تم تشغيل جهاز "جين اكسبرت" بمستوصف صدر طهطا نهاية الشهر الماضى، موضحًا أنه تم فحص 747 حالة لميكروب الدرن بأجهزة الجين اكسبرت، وتحويل من ثبتت إيجابيته لتلقى العلاج بأدوية الدرن "بالمجان" بمراكز علاج الدرن المُقاوم للأدوية.

ولفت "حسنين" إلى أن خطط العمل الاستراتيجية التى تطبق تتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التى تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

وعن برنامج "التشخيص عن بعد"، ذكر الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أن مستشفيات الصدر قامت بمناظرة 182 حالة بوحدات بمستشفيات صدر المعمورة، وبهوت، وطنطا، والمنيا، والمرج، موضحًا أنه جرى تدريب 68 من أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات الصدر بمحافظات البحر الأحمر والقاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية وسوهاج على كيفية تشخيص وعلاج حالات الدرن، للكبار والأطفال، بجانب تدريبهم على التقييم والمتابعة فى مجال مكافحة الدرن وكيفية عمل المؤشرات المتعلقة به.