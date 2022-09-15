وصول 3 جرارات PRL إلى ميناء الإسكندرية ضمن عقد «تالجو» (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية، وصول 3 جرارات PRL جديدة؛ لتشغيل قطارات تالجو الفاخرة ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات مكيفة جديدة تتمثل فى 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصرى بإجمالى 157 مليون يورو، شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.





فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث جميع عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة، حيث كانت الشركة الإسبانية قد وقعت بدورها عقدا مع الشركة الأمريكية PRL)) بشأن توريد الجرارات المخصصة لتشغيل قطارات تالجو.

ويتكون كل قطار من 15 عربة (5 عربات درجة أولى+ 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوى)، ويتم تركيب جرار PRL الأمريكى على العربات، وقد تم وصول أول قطار من هذه القطارات ويتم تشغيله تجريبيا حاليا كما أنه من المخطط وصول باقى القطارات قبل نهاية العام الحالى.

تعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة فى تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وتتميز بتقنيات حديثة متطورة ويمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم / ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب فى السرعات العالية وكراسى مخصصة لذوى الهمم بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوى الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

وجدير بالذكر أن شركة تالجو الإسبانية تعد من الشركات العالمية التى لها خبرة كبيرة فى تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا فى استمرارية التشغيل حتى وقتنا الحاضر.