وزير القوى العاملة: حريصون على تنفيذ الأهداف الخدمية لصالح المواطن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إن الوزارة حريصة على التواصل مع الشركاء الاجتماعيين كافة؛ لتنفيذ الأهداف الخدمية المشاركة لصالح المواطنين، خاصة فى ملفات التدريب المهنى والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، القمص رافائيل ثروت، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والكنيسة فى مجالات التدريب المهنى والتشغيل والعمالة غير المنتظمة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

وفى مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة، بالحضور مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة للعمل فيما يخص نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل، بالإضافة إلى الدور التوعوى التى تقوم بها إداراتها المختلفة لجميع العاملين بالمنشآت داخل كل محافظة، للتوعية بالمخاطر الموجودة داخل محيط العمل وداخل المنازل، وكيفية تجنبها والوقاية منها، وذلك محور بروتوكول التعاون مع الأسقفية، كما تعمل الوزارة على توسيع نطاق تلك التوعية خلال الفترة المقبلة مع كل الجهات.

من ناحيته، قدم أسقف الخدمات، التهنئة للوزير على توليه الحقيبة الوزارية، منوها بالعلاقة التعاونية التى تجمع فيما بين الوزارة والكنسية، ومقدماً الشكر لكل القائمين على تنفيذ أعمال البروتوكول المشترك من جانب الوزارة.

وأبدى أسقف الخدمات، تطلعه إلى تحقيق مزيد من التعاون بين الطرفين، فيما يخص أعمال التدريب المهنى، ورعاية العمالة غير المنتظمة بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية وخاصة فى محافظات الصعيد، حيث إن الأسقفية هى الذراع الخدمية والتنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض نتائج بروتوكول التعاون خلال الفترة الماضية، حيث نفذت الوزارة 6 تدريبات بالأسقفية لعدد 235 متدربا من العاملين بها والحضانات على منهجية السلامة والصحة المهنية، وتدريب 60 سيدة فى منطقة القطاوى بالقليوبية، فضلاً عن تنفيذ 30 ندوة فى القرى التى تعمل بها الأسقفية على السلامة والصحة لمهنية لعدد 1317 مستفيدا، حيث جرى تنظيم ندوات فى بنى سويف لعدد 115 مشاركا (48 رجلا و67 سيدة)، وفى عشوائيات القاهرة 582 مشاركا (136 رجلا و446 سيدة).

وحضر اللقاء أشرف مرزوق، معاون الوزير، وحنان مكرم، استشارى تطوير برامج من الأسقفية، ومنى فتحى، مسؤول برنامج التنمية الاقتصادية، وجاكلين عبد المسيح مديرة برنامج تحسين مسكن.