نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكن لكل المصريين 3″ فتح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلن عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بابَ الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب وهذا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مسمى “سكن لكل المصريين 3”.

سكن لكل المصريين 3

هذا السكن عبارة عن وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضى الدخل والمتوسطة الدخل ومع ذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري تمويل عقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عام.

وقد بدأت تطبيق تلك المبادرة “سكن لكل المصريين” 3 بداية من تاريخ 13 يوليو للعام الماضي 2021.

حديث وزير الإسكان

كان وزير الإسكان قد أوضح أن طرح الوحدات السكنية كاملة التشطيب الجديدة سوف يكون في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الغاية في الصعوبة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة سوف تستمر في أداء التزاماتها بتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال وحدات سكنية كاملة التشطيب في مختلف محافظات الجمهورية، وهذا ما سوف يظهر بوضوح في الطرح الجديد الذي سوف يشمل العديد من محافظات مصر.

حديث صندوق الإسكان الاجتماعي

كان الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الأستاذة مي عبد الحميد أشارت إلى أن الطرح سوف يشمل وحدات جاهزة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري في كافة المحافظات.

حيث سوف يتم طرح الوحدات السكنية الجديدة في هذه المدن الآتية ( الأقصر – القليوبية – برج العرب الجديدة – الفيوم – الفيوم الجديدة – البحيرة – كفر الشيخ – مرسى مطروح – أسيوط – المنوفية – الإسماعيلية – سوهاج – أخميم الجديدة – الشرقية – السويس – بني سويف – الغربية – دمياط – أسوان – الدقهلية – شمال سيناء – قنا – المنيا – المنيا الجديدة ).

كما أضافت مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية سوف تسلم خلال مدة 18 شهر أي خلال سنة ونصف في المدن التالي أسمائها ( أكتوبر الجديدة – غرب المطار – جرز القطوري – العياط – دمنهور ).

موعد فتح باب الحجز سكن لكل المصريين

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الأستاذة مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط وسداد مقدم الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية وهذا اعتبارا من يوم الأحد 25 سبتمبر 22 وحتى يوم السبت 1 أكتوبر 22 وهذا المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصه فقط.

ولكن سوف يتم إتاحة الحجز أمام جميع المواطنين متضمناً ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا بدءا من يوم الاحد 2 اكتوبر وحتى الخميس 27 أكتوبر.