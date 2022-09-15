” القوى العاملة ”: ”المناخ مسئوليتى ” في الشرقية لنشر الوعي البيئي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية تحت عنوان " المناخ مسئوليتي" ،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعي البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP-27 ،والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ .وجاء في بيان صحفي اليوم الخميس أنه تم تنفيذ "المبادرة " في محافظة الشرقية بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، للتعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية .وافتتح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية والمهندس محمد فؤاد رئيس قطاع الموارد البشرية بالسويدي لاكسسوارات الكابلات فعاليات المبادرة بمقر الشركة ، بحضور مسؤولي السلامة والصحة المهنية .وأضاف وكيل المديرية ، ان المبادرة تضمنت نبذة مختصرة عن الهدف من هذه الندوات التي تأتي في إطار الاستعداد لمؤتمر (Cop 27) ، وعرض موجز لنظام السلامة بشركات السويدي إليكتريك ، والتعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار ، ودور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر تغيرات المناخ ، فضلاً عن خطة الطوارئ والإخلاء .وفى ختام اللقاء أهدى رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة درع مجموعة السويدي لوكيل المديرية ، تقديراً لجهود مفتشى السلامة والصحة المهنية بالمديرية في الارتقاء بمنظومة السلامة داخل المنشآت بالمحافظة، بالاضافة إلى توزيع شهادات التقدير للسادة المشاركين بأعمال المبادرة .