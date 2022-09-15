أتوبيسات مجانية لمدة أسبوعين للربط بين مدن شرق القاهرة ومحطات LRT

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم أنه بدءاً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40% وذلك لحين الإنتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة ، وتأتي هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد وإستعدادات الوزارات المختلفة للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ولخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات ( غاز طبيعي ) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس ، وذلك إبتداءً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 علي أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين ) كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة إستعداداً لبداية العام الدراسي الجديد