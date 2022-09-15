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أتوبيسات مجانية لمدة أسبوعين للربط بين مدن شرق القاهرة ومحطات LRT

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم أنه بدءاً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40% وذلك لحين الإنتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة ، وتأتي هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد وإستعدادات الوزارات المختلفة للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ولخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات ( غاز طبيعي ) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس ، وذلك إبتداءً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 علي أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين ) كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة إستعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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