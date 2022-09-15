دورة تدريبية نظمتها ”قوى عاملة”القاهرة على احدث استخدامات التكنولوجيا الحديثة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة و جهاز شئون البيئة ، بهدف تطوير التدريب على مهنة التبريد و التكييف فى مراكز التدريب التابعة للوزارة لحماية طبقة الأوزون و التحول لاستخدام بدائل صديقة للبيئة فى قطاعات التكييف و التبريد ، انتهت مديرية القوى العاملة بالقاهرة من تدريب 10 مدربين و تاهيلهم كمدربين على احدث استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى اعمال صيانة اجهزة التكييف و التبريد،وذلك بمركز تدريب شهداء الكتيبه ١٠٣ صاعقه للتدريب المهنى التابع لوزارة القوى العامله .

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بشان تخريج 10 من مدربى التدريب المهنى التابعين للمديرية ، من الدورة التدريبية التى بدأت في أغسطس الماضى بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية على مهنة صيانة أجهزة التبريد والتكييف ضمن مشروع " التخلص من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HPMP ".

واوضح أحمد نظمى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ،في تصريحات اليوم الخميس انه تم تنفيذ 4 دورات تدريبية للمدربين على التكنولوجيا الحديثة فى اعمال صيانة اجهزة التكييف و التبريد ، شارك فيها 24 مدرب تبريد و تكييف بمركز تدريب مهنى " شهداء الكتيبة 103 صاعقة " الشرابية سابقاً ، بهدف نشر ثقافة استخدام البدائل الصديقة و الادارة السليمة لوسائط التبريد فى السوق المحلى و تقليل انبعاث المواد المستنفذه للاوزون .