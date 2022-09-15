التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يعقد ورشة العمل الثانية حول ”التكنولوجيا الحيوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدمًا من د. حنان خفاجى مدير معهد تيودور بلهارس حول تنظيم ورشة العمل الثانية والتي تتناول "التكنولوجيا الحيوية فى إنتاج البروتينات العلاجية المهندسة وراثيا"، تحت رعاية أ.د. ايمن عاشور, وزير التعليم العالى و البحث العلمى ,أ.د. ولاء شتا, رئيس هيئة تمويل العلوم و التكنولوجيا و الابتكار و أ.د. حنان خفاجى, رئيس معهد تيودور بلهارس للابحاث. و قام "مركز التميز فى البروتينات العلاجية المهندسة وراثيا" التابع للمعهد، والذى تموله هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا و الابتكار بتنظيم هذه الورشة.

شهدت فعاليات الورشة محاضرة افتتاحية ألقاها د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وناقشت الورشة أهمية تطوير إنتاج البروتينات العلاجية المهندسة وراثيا دوليا ومحليا، وأهم تقنيات التكنولوجيا الحيوية الحديثة فى هذا المجال، وآليات التطوير والتقييم للوصول للصناعة، كما استعرضت الجهود البحثية التى يقوم بها المعهد فى تطوير طرق إنتاجها على المستوى المعملى والنصف صناعى، وسبل إنتاج أدوية مطورة محليا وإتاحتها لقطاع أكبر من المرضى، فى ظل النمو المتصاعد لصناعة الأدوية المعتمدة على البروتينات العلاجية المهندسة وراثيا، والأهمية الاقتصادية التى تمثلها هذه الأدوية عالية الربحية، والحاجة الماسة فى السوق المحلى لهذه الصناعة القومية المهمة، وثم استعراض الجهد الذي تقوم به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق دفعة قوية لبحوث تطوير صناعة البروتينات العلاجية، ولتعزيز قدرة المراكز البحثية التطبيقية والارتقاء بمستواها إلى المعايير العالمية التى تؤهلها للمنافسة فى هذا المجال.

واستعرضت الورشة طرق إنتاج البروتينات العلاجية التى تم تطويرها بالمعهد ومناقشة التقنيات الحديثة فى التكنولوجيا الحيوية التى استخدمها الباحثون لتطوير هذه البروتينات العلاجية ومنها؛ الإنترفيرون ألفا والإنترفيرون جاما، والاستربتوكايناز، وهرمون النمو الآدمى وغيرهم، وعملية إنتاج البروتينات العلاجية المعتمدة على تقنيات الاستزراع الجينى باستخدام المعلوماتية الحيوية والأنظمة الخلوية، والإنتاج على المستوى النصف صناعى باستخدام تقنية التخمر وتقنيات استرجاع الشكل الفراغى الفعال للبروتين، وطرق تنقية وفصل البروتينات العلاجية، وكذا التقنيات الحديثة للتوصيف الجزيئى، وقياسات الجودة للبروتينات العلاجية المهندسة وراثيا أثناء التطوير والإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن الفعاليات تضمنت كذلك عدة محاضرات بمشاركة الفريق البحثى لمركز التميز، إلى جانب د.ميسون يوسف زكى، و د. مى أحمد عبد العال كممثلين عن إدارة الدواء المصرية، و د.حسين ثابت وكيل كلية البيوتكنولوجى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واستعرضت دور مركز التميز لخلق بيئة مستدامة للابتكار، وتطوير طرق للصناعة ونقل التكنولوجيا وتقديم خدمات مختلفة لقطاعى الصناعة والبحث العلمى فى هذا المجال الحيوى، وينفرد المركز بمنظومات تقنية متكاملة عالية التطور وأهمها؛ مطياف الكتلة المرتبط بالفصل الكروماتوجرافى فائق الجودة، كما يتم دعم هذه التقنيات ببرامج معلوماتية حيوية متخصصة فى البروتينات العلاجية.

وانتهت الورشة إلى التوصية بضرورة توسيع قاعدة وإمكانات البحث العلمى فى هذا المجال، والتوسع فى استغلال قدرات مركز التميز بمعهد تيودور بلهارس كمركز قومى مرجعى والتعاون مع الجهات الصناعية المعنية لتأمين إنتاج دوائى مصرى باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية الحديثة لتلبية احتياجات قطاع المرضى فى هذا التخصص.

حضر فعاليات الورشة أكثر من 270 مشاركا من الأساتذة والباحثين المتخصصين فى هذا المجال من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، والشركات المعنية، وقام بتنظيم الورشة د.إيهاب الضبع الرئيس المسؤول عن مركز التميز، و د. محمد على صابر نائب رئيس المركز.