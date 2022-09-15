الصحة: مناظرة 6 آلاف من الأشقاء بدولة السودان خلال 7 أيام لعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن القافلة الطبية المصرية بدولة السودان الشقيقة تواصل تقديم الخدمات الطبية لليوم السابع على التوالي، للأشقاء السودانيين، في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ووفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المنظومة الصحية بالدول الأفريقية الشقيقة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إرسال فريق يضم 3 قوافل طبية إلى دولة السودان، بدأ عمله يوم 8 من شهر سبتمبر الجاري لتقديم الخدمة الطبية للأشقاء السودانيين، ويواصل عمله حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الفريق الطبي يضم 14 طبيبًا، موزعين بالقوافل الطبية الثلاث بـ الولاية الشمالية ودارفور متمركزين بالأماكن التالية (مستشفى دنقلا التخصصي، قرية السليم، محلية ارتدي، محلية الشيخ شريف، محلية الخناق).

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، أن الفريق المصري قدم الخدمات الطبية وصرف العلاج لـ 6 آلاف شخص من الأشقاء بدولة السودان، وتضم تخصصات (الأطفال، الباطنية، الصدرية، طب المناطق الحارة، الأمراض المتوطنة).