وزير التعليم يبحث استعدادات العام الدراسى الجديد فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، محافظة الإسكندرية، فى أول زيارة له بعد تقلده مهام منصبه، وكان فى استقباله محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.





جاء ذلك بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم، ومديرى مديريات: الإسكندرية، والبحيرة والدقهلية، ومديرى الإدارات التعليمية بالإسكندرية. ويبحث الوزير خلال الزيارة سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، كما يناقش استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد 2022/ 2023.

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