الجيزة: تطوير ورصف شوارع بالعمرانية والهرم والطالبية

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عددا من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.





وتابع محافظ الجيزة جهود رفع كفاءة شوارع المعاون وباسيلى والمخزن والمصانع بحى العمرانية حيث تم تمهيد الطرق وإزالة طبقة الطريق المتهالكة تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف ضمن خطه العام الجارى.

واطلع محافظ الجيزة على جهود حى شمال فى إزالة السقايف والبروز والتعديات بمنطقه الجامع تمهيدا للبدء فى رصف الطرق بالانترلوك ورفع كفاءتها فى اطار خطه محافظة الجيزة الخاصة بتطوير المناطق الغير مخططة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد راشد، أعمال تطوير عزبة القصبجى بحى جنوب الجيزة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى حى الهرم تم البدء فى إزالة التعديات والبروز والمنشآت المخالفة المتعدية على الطريق العام بقطاع كعبيش فيصل للبدء فى تمهيد ورفع كفاءة الطرق ورصفها ببلاط الانترلوك للتسهيل على المواطنين فى حركة السير، كما تم الانتهاء من اعمال تنفيذ الطبقة الاسفلتية الرابطة بشارع مبارك بحى الطالبية ليضاف الى شبكة الطرق المطورة بالجيزة.

ووجه أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمنى لها، مشددا على ضرورة أن تكون الأعمال على أعلى مستوى ووفقا للمواصفات المحددة لضمان عوامل الاستدامة.