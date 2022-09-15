بروتوكول تعاون بين التخطيط وبحوث الإلكترونيات لتطوير منظومة التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - استعرض أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتطوير منظومة التحول الرقمى بالمعهد.





وأفاد التقرير، بأن البروتوكول يستهدف تنفيذ عدة محاور أبرزها، تنمية المهارات والقدرات المعلوماتية للعاملين والباحثين، وتطوير البنية التكنولوجية للمعهد، وتوطين أنظمة المراسلات بين إدارات وأقسام المعهد المختلفة، وكذلك توطين وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية بما يتوافق مع الأسس والمعايير التى تم الاتفاق عليها فى البرنامج القومى لأرشفة الوثائق والمستندات للجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال باقى مكونات منظومات ERP بحيث يتم التعامل مع جميع الوثائق والمستندات بشكل إلكترونى، فضلًا عن توحيد الأكواد المستخدمة على مستوى كافة المنظومات.

وأشار التقرير، إلى أن توقيع البروتوكول جاء تنفيذا لأحد محاور الخطة الإستراتيجية للمعهد، والذى يتمثل فى تطوير منظومات العمل والتطوير الإدارى والمؤسسى، بما يستوجب التركيز على عملية التحول الرقمى لبيئة العمل بالمعهد؛ للمساهمة فى توفير بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضحت شيرين أن الهدف من توقيع البروتوكول مع وزارة التخطيط هو الحصول على الدعم والاستشارات الفنية واللوجيستية، وكذلك توطين منظومات التحول الرقمى بالمعهد، بما يسهم بشكل كبير فى مزيد من الحوكمة لمنظومات العمل بالمعهد، وتأهيل العاملين من الكادر العام بما يتواكب مع متطلبات التطوير المنشودة، مشيرة إلى أن المعهد يمتلك بنية تحتية تؤهله لعمليات الاستضافة للأنظمة والمواقع الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة؛ نظرًا لما يتميز به من امتلاك خبرات وكوادر علمية فى مجالات الإلكترونيات المختلفة وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت التقرير إلى الاتفاق بين الجانبين لإجراء تقييم لبعض المنظومات الحالية بالمعهد، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها، وآليات التكامل مع باقى المنظومات المتفق على تنفيذها، وكذلك وضع خطة زمنية مُحكمة لإتمام عملية التحول الرقمى بالمعهد.

وقع البروتوكول، المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات.

