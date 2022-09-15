بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» بعد إضافة الأسر الجديدة اليوم

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، بصرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية وحاملى البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.





وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.

وأوضحت القباج أن الوزارة بدأت منذ مطلع الشهر الجارى توزيع البطاقات الذكية "ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها فى منزلها، مشيرة إلى أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبنى الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كى يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" من اليوم الخميس الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، كما بدأوا الصرف أيضا من جميع مكاتب البريد.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم.

وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضى، ثم بلغ 22 مليار جنيه فى أبريل الماضى، بزيادة 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليار جنيه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وهذا يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان فى توفير احتياجاته، ويعد استثمارا فى البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التى تعوق جهود التنمية.