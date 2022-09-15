عاجل.. الحكومة تنفى إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار صرف سلع غذائية واستهلاكية مقابل فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعى دون إلغاء، حيث يتم احتساب قيمة 10 قروش لكل رغيف خبز يتم توفيره على البطاقة خلال الشهر، على أن يتم احتساب عدد الأرغفة التى تم توفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالى.

وفى سياق متصل، ينتظم صرف السلع التموينية منذ بداية الشهر الجارى، بالدعم الاستثنائى المقرر على بطاقات التموين، والذى يتراوح من 100 إلى 300 جنيه على حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، حيث يصل عدد المستفيدين من الدعم التموينى الاستثنائى حوالى 36 مليون مواطن.

وتتمثل ضوابط صرف السلع التموينية فى "صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر، كما يتم صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر"، ويحق للمواطنين صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات فى الشهر من المنفذ التموينى.