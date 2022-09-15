انت الان تتابع خبر عاجل – مصرع وإصابة 20 شخص في حادث مروع بـ “الطريق الدولى الساحلى” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقى شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الخميس، بين سيارتين، فى المنطقة الرابطة مع رافد الطريق الدولى الساحلى، في مدخل مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”كفر الشيخ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثمان المتوفي الى مستشفي بلطيم النموذجي،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.