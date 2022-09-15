نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز شقق الإسكان الإجتماعي الإعلان الـ 16 سكن لكل المصريين بتمويل عقاري لمدة 30 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب حجز شقق الإسكان الإجتماعي بالإعلان الـ 16، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي تحت شعار مبادرة سكن لكل المصريين 3، ويهم فئة كبيرة من المواطنين التعرف على تفاصيل حجز الوحدات الجديدة بالإسكان الإجتماعي، في إطار حرص صندوق التمويل العقاري على توفير الوحدات السكنية للمواطنين بنظام التمويل العقاري، وهي الوحدات السكنية كاملة التشطيبات ضمن الإعلان الـ 16 والمخصصة للمواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، حيث يتم طرح الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزي بنظام التمويل العقاري المطبق منذ يوليو 2021، بنظام سداد لمدة 30 عام وبعائد سنوي 3%.

شقق الإسكان الإجتماعي الإعلان الـ 16

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، حرص الدولة على توفير الوحدات السكنية كاملة التشطيبات للفئات المستحقة من المواطنين، على الرغم من ظروف الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية، في إطار حرص الدولة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه المواطنين، حيث يتم طرح وحدات الإسكان الإجتماعي الجديدة ضمن الإعلان الـ 16 في عدد من المحافظات.

تخصص وحدات الإعلان الـ 16 لمتوسطي ومنخفضي الدخل، بنظام التمويل العقاري بعائد سنوي 3% لمدة 30 عام.

اعلان الإسكان الإجتماعي 200 من أكثر ما يزيد عنه البحث حالياً، لما يقدمه من مزايا لم تكن موجودة في اعلانات الإسكان الإجتماعي السابقة، فهو أكبر إعلان من حيث عدد الوحدات السكنية المطروحة في العديد من المدن والمحافظات، بالإضافة إلى تنوع الوحدات المطروحة بين الجاهزة للتسليم الفوري والتي يتم تسليمها في خلال عام ونصف.

اعلان الإسكان الإجتماعي 2022

يبدأ حجز وحدات الإسكان الإجتماعي الإعلان الـ 16 في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع تقديم تسهيلات في السداد وشروط مرنة للمواطنين المستحقين للدعم السكني، لتمكينهم من حجز شقق الإسكان الإجتماعي الجديدة، حيث أن اعلان الإسكان الإجتماعي عن الإعلان الجديد فتح باب الأمل أمام الكثيرون الراغبون في الحصول على فرصة امتلاك وحدة سكنية، بمقدم بسيطة وفترة سداد ممتدة على أقساط شهرية تتناسب مع دخل المواطنين العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، خاصةً مع عدم تمكن عدد كبير من المواطنين من التقدم للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي بسبب شرط الدخل، نظراً لإرتفاع الحد الأدنى للأجور مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

أماكن شقق الإسكان الإجتماعي الإعلان الـ 16

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، أماكن الوحدات السكنية الجديدة بالإعلان الـ 16، ضمن مبادرة الرئيس السيسي “سكن لكل المصريين 3″، حيث يشمل الإعلان وحدات جاهزة للتسليم الفوري في 24 محافظة، ووحدات أخرى يتم تسليمها في خلال 18 شهر، على أن تكون أماكن هذه الوحدات على النحو التالي:-

وحدات جاهزة للإستلام في محافظات (الأقصر- القليوبية – برج العرب الجديدة – الفيوم – الفيوم الجديدة – البحيرة – كفر الشيخ – مرسى مطروح – أسيوط – المنوفية – الإسماعيلية – سوهاج – أخميم الجديدة – الشرقية – السويس – بني سويف – الغربية – دمياط – أسوان – الدقهلية – شمال سيناء – قنا – المنيا – المنيا الجديدة)

وحدات تُسلم خلال 18 شهر في مدن (أكتوبر الجديدة غرب المطار – جرزا القطوري – العياط بدمنهور)

موعد فتح حجز وحدات الإسكان الإجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان المواعيد الخاصة بفتح باب حجز وحدات الإسكان الإجتماعي بالإعلان الـ 16 وفقاً للفئات، حيث يبدأ المواطنون في شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد بالمدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات، وذلك وفقاً للمواعيد التالية:-

ذوي الإحتياجات الخاصة، من الأحد 25/9/2022 وحتى السبت 1/10/2022.

جميع المواطنين، من الأحد 2/10/2022 وحتى الخميس 27/10/2022.

خطوات حجز وحدات الإسكان الإجتماعي

تُعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمات العمرانية، عن فتح باب التقديم لحجز وحدات الإسكان الإجتماعي بالإعلان الـ 16، ويمكن لأياً من المواطنين الذين توافرت بهم شروط التقديم، التقدم لسحب كراسة الشروط وسداد مبلغ جدية الحجز وهو ما بين 15 إلى 20 ألف جنية، ويتم السداد وفقاً للمواعيد الموضحة أنفاً، ومن ثم اتباع الخطوات التالية للبدء في التقدم وحجز الوحدات:-