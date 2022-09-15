نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية فصل الصيف والأرصاد الجوية تعلن عن بداية انخفاض درجات الحرارة في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أعلنت الأرصاد الجوية عن بداية انخفاض درجات الحرارة على نحو يصل إلى 5، 6 درجات خلال الأيام القليلة القادمة على العديد من المدن، كما أوضحت أيضًا وجود انخفاض في الرطوبة، فما تبقى سوى أيام على بداية فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف لهذا العام 2022، والان سوف نتعرف من خلال السطور القادمة عن اخر توقعات هيئة الأرصاد عند درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، تابعونا لمعرفة التفاصيل في هذا المقال.

توقعات درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد اخر التوقعات الخاصة بطقس هذا الأسبوع، والتي أشارت بحدوث انخفاض واضح في درجات الحرارة على شمال البلاد وسوف يتم ذلك بدايتًا من يوم 14 سبتمبر الجاري وهو يوم الاربعاء القادم، وهو الذي سوف يتم انخفاض الحرارة فيما يتراوح من 5، 6 درجات، وسوف يحدث انخفاض درجات الحرارة في بعض المدن مثل القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وسوف ينتهي هذا الحال حتى يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر، ومن المتوقع إعادة ارتفاع درجات الحرارة بعد ذلك مرة أخرى.

موعد انتهاء فصل الصيف 2022

أكدت هيئة الأرصاد المصرية أنه من المؤكد أن ينتهي فصل الصيف في يوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري 2022، وسوف يبدأ الاعتدال الخريفي وهي ظاهرة جغرافية تأتي عقب انتهاء فصل الصيف مباشرتًا، ويتم من خلالها حدوث تساوي بين الليل والنهار على الكرة الأرضية، ثم يبدأ بعد ذلك بشكل تدريجيًا يقل طول النهار وذلك مع بداية دخول فصل الشتاء، وهذا مايحدث بالفعل وهو زيادة طول الليل عن طول النهار في هذا الفصل.

حالة البحر خلال الأيام القادمة في مصر

وقد تم الإعلان أيضًا عن حالة البحر خلال الأيام المقبلة وهي كالآتي: