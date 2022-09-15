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عمر شويل - جدة أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 140 بمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين، بالوزارة والمعلمين ومديري المدارس ووكلائهم عن امتحانات النقل الأخيرة بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات التابعة المستحقين لها، وبالفئات المالية. ونص القرار على أن يمنح المخاطبون بحكم المادة 79 من قانون التعليم، من شاغلي وظائف مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، بحسب الأحوال، حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة بواقع مبلغ 250 جنيها، و150 جنيها على التوالي، على أن يصرف هذا الحافز وفقا للضوابط الآتية كل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما، وتفكير والمناسبات الرسمية، والإجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، مع الإشراف الكامل على أعمال المدرسة فنيا وإداريا وتفكير والمناسبات الرسمية، والإجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، مع الإشراف الكامل على أعمال المدرسة فنيا وإداريا.

عاجل مكافأة امتحانات نقل إضافية لكافة العاملين بالتعليم بقرار وزارى

وبالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2016، يمنح مكافأة شهرية للحاصلين علي الدرجة الوظيفية ممتاز 155 جنية، والدرجة العالية 140 جنية، ودرجة مدير عام 120 جنية، والدرجة الأولى 85 جنية، والدرجة الثانية 65 جنية، والدرجة الثالثة 55 جنية والدرجة الرابعة 50 جنية، ويمنح مكافأة شهرية للحاصلين على الدرجة الوظيفية ممتاز 155 جنيهاً، والدرجة العالية 140 جنيهاً، ودرجة مدير عام 120 جنيهًا، والدرجة الأولى 85 جنيهاً، والدرجة الثانية 65 جنيهاً، والدرجة الثالثة 55 جنيهًا والدرجة الرابعة 50 جنيهاً.

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2022

بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم عن الزيادات المقرر صرفها للمعلمين اعتبارا من مرتب شهر يناير 2021 تداول البعض اخبارا متضاربة بشأن مكافأة الامتحانات وموقفها من الزيادات الجديدة وحسم الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الموقف بشأن صرف مكافآت الامتحانات للمعلمين على مستوى الجمهورية. واضاف خلال تصريحات صحفية ان الاخبار المتداولة بشأن صرف نصف مكافآت الامتحانات للمعلمين وتوزيعها على شهور السنة، وصرف النصف الاخر اخر العام، عار تماما من الصحة. واوضح ان مكافآت الامتحانات يتم صرفها كما هى كل عام فى اخر العام الدراسى، مناشدا عدم تداول الاخبار التى تحدث بلبلة فى صفوف المعلمين.