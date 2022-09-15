عاجل – التعليم تكشف النقاب حول تأجيل الدارسة للمرة الثانية

انت الان تتابع خبرعاجل – التعليم تكشف النقاب حول تأجيل الدارسة للمرة الثانية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي ما تردد خلال الساعات الماضية حول تأجيل موعد انطلاق العام الدارس الجديد 2022-2023.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه لا صحة نهائياً لما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل الدراسة للمرة الثانية، مؤكدة أن هذه الأقاويل هي مجرد إشاعات ليس لها أساس على أرض الواقع، لاسيما وأن جميع المدارس بجمهورية مصر العربية تستعد لاستقبال طلابها لبداية العام الدارسي الجديد.

وأكدت وزارة التعليم أن العام الدارسي الجديد سوف ينطلق في المدارس الحكومية والخاصة بداية من يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر لعام 2022، أما بالنسبة للمدارس الدولية فسوف تنطلق الدارسة يوم الأحد القادم الموافق 18 سبتمبر الجاري.

وكانت الوزارة قد أجلت الدارسة لمدة أسبوع، حيث كان موعدها 24 سبتمبر الجاري لتكون يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.