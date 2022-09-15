انت الان تتابع خبر عاجل – رئيس الاتحاد يعلن عن مفاجأة لأصحاب المعاشات بشأن أموالهم : 75% كلمة السر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال عبدالله أبوالفتوح ، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أن بعض الحكومات السابقة قبل عام 2013 كانت تأخذ أموال أصحاب المعاشات وتضعها في غير محلها.

وأشار أبوالفتوح، في لقاء ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أنه في 30 يونيو 2019 بلغت أموال أصحاب المعاشات بحوالي 898 مليار جنيهاً مصرياً، فيما يبلغ قوام المستفيدين والقائمين في جميع أنحاء جمهورية مصر الغربية حوالي 10 مليون و700 ألف مواطن.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أن الدولة تقوم بتقسيط أموال المعاشات بأقساط بمقدار 160 مليار جنيه كل عام ولكنها في المقابل تقوم بأخذ 75% من هذا المبلغ وتقوم باستخدام في سندات خزانة الخاصة بالدولة.