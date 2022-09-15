انت الان تتابع خبر عاجل- الإسكان تعلن عن طرح شقق تسليم فوري في هذا الأماكن – الحق خد واحدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية التي سوف يتم فتح باب الحجز عليها بداية من يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 ضمن مشروع سكن لكل المصريين، هي جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات.

وأوضحت عبد الحميد في تصريحات لها خلال الساعات الماضية، أن هناك وحدات سكنية سوف يتم تسليمها بعد مرور 18 شهر فقط في نفس نطاق المشروع نفسه مشيرة إلي أن هذه الوحدات تتواجد في بعض المدن الجديدة بالجمهورية مصر أكتوبر الجديدة وبالتحديد غرب المطار وجرزا القطوري- العياط ودمنهور.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن طرح هذه الوحدات جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج :سكن لكل المصريين”