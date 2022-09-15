انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022: رياح هتنعنش الجو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2022، على الكثير من مناطق الجمهورية مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه هناك استمرار انخفاض درجات الحرارة، على الكثير من مناطق الجمهورية، على الرغم من أن نسبه الرطوبة في الطقس سوف تصل إلي 80% في بعض الأوقات وخاصة بساعات المساء، مشيرة أنه سوف يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.