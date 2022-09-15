انت الان تتابع خبر لمدة 12 ساعة متواصلة – قطع الكهرباء عن عدد من مدن شمال سيناء والان مع التفاصيل

موعد قطع الكهرباء في محافظة شمال سيناء

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة شمال سيناء، بيان هام اليوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق

وأكدت شركة كهرباء شمال سيناء أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 12 ساعة بداية الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساءً نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة على خط الجهد العالى المغذى لمحطة محولات بغداد.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة شمال سيناء

وحددت شركة كهرباء شمال سيناء المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل كلا من مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء