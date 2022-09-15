الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف سلع غذائية واستهلاكية مقابل فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب قيمة 10 قروش لكل رغيف خبز يتم توفيره على البطاقة خلال الشهر، على أن يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية في الشهر التالي.

وفي سياق متصل، ينتظم صرف السلع التموينية منذ بداية الشهر الجاري، بالدعم الاستثنائي المقرر على بطاقات التموين، والذي يتراوح من 100 إلى 300 جنيه على حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، حيث يصل عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي حوالي 36 مليون مواطن، وتتمثل ضوابط صرف السلع التموينية في "صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر، كما يتم صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر، ويحق للمواطنين صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

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