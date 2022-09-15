انت الان تتابع خبر نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. من الرابط ده خليك أول يشوفها ويعرفها والان مع التفاصيل

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

رياض - احمد صلاح - يبحث كل الطلاب حالياً عن رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 وهم في المرحلة الثانية وطلاب الثانوية العامة، وينتظرون بخوف حتى يعرفون ما رشحهم له مكتب التنسيق حتى يتم العمل على تحديد مصيرهم وزما يدرسون.

ويتأهب جميع طلاب المرحلة الثانية لمعرفة نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 من خلال هذا الرابط، وذلك يكون فور ظهورها لأنها من أهم الجامعات المميزة والمخصصة لجميع الطلاب من الثانوية العامة.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية 2022

الطب بحد أدنى 82%، طب الأسنان بحد أدنى 80%، العلاج الطبيعي بحد أدنى 78%، الصيدلة بحد أدنى 74%، الطب البيطري بحد أدنى 70%، الهندسة بحد أدنى 68%، علوم الحاسب بحد أدنى 62%.

وقرر المجلس الحدود الدنيا لباقي التخصصات لتكون بحد أدنى 55%، التي تشمل: العلوم الأساسية، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، الإعلام، الفنون التطبيقية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية.