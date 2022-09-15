عاجل.. تخفيض تذاكر واشتراكات القطار الكهربائى الخفيف LRT (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، أنه بدءاً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف LRT (عدلى منصور / العاصمة الإدارية).





وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أنه سيتم أيضا تخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40% وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتأتى هذه التخفيضات فى ضوء قرب بدء العام الدراسى الجديد واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ولخدمة مستخدمى القطار من قاطنى المدن الجديدة / شرق القاهرة.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية فى 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وفى سياق آخر قام جهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بمينى باصات (غاز طبيعى) وعليها شعار القطار الكهربائى الخفيف LRT؛ لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائى الخفيف LRT والعكس، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 على أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه المينى باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالمينى باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين) كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعداداً لبداية العام الدراسى الجديد.