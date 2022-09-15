جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بشان بدء برامج التدريب المهنى على 10 مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، وذلك بمراكز التدريب المهنى الثابتة بمحرم بك والهانوفيل وشرق والحضرة، ووحدة التدريب المتنقلة، وذلك بعد اعتماد خطة التدريب المهنى للعام 2022 -2023.





وأكد مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تصريحات اليوم الخميس، البدء الفعلى للتدريب فى جميع مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة لجميع الشباب لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن التدريب من أجل التشغيل من أحد المحاور الهامة للقضاء على البطالة وتخريج عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه يتم البدء فى التدريب بعد التسجيل من خلال التسجيل على الرابط التالى:

https://forms.gle/VJtEHpbFaqND4GKS9، ويشترط تفرغ المتدرب، من خريجى الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، كما يحصل المتدرب على الزى الخاص بالتدريب مجانا، وشهادة معتمدة للخريجين تؤهلهم للعمل بسوق العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: فتح باب التقديم للتدريب على 10 مهن بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.