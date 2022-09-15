القوى العاملة: إطلاق مبادرة «المناخ مسؤوليتى» فى الشرقية لنشر الوعى البيئى

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وأكدت وزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم الخميس، أن المبادرة تم تنفيذها فى محافظة الشرقية بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للتعريف بالتغير المناخى وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية فى الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.
وقال أحمد عبدالهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية، إن المبادرة تضمنت نبذة مختصرة عن الهدف من هذه الندوات التى تأتى فى إطار الاستعداد لمؤتمر (Cop27)، وعرض موجز لنظام السلامة بشركات السويدى إليكتريك، والتعريف بالتغير المناخى وتأثيره الضار، ودور قطاع السلامة والصحة المهنية فى الحد من مخاطر تغيرات المناخ، فضلا عن خطة الطوارئ والإخلاء.
وفى ختام اللقاء أهدى رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة درع مجموعة السويدى لوكيل المديرية، تقديرا لجهود مفتشى السلامة والصحة المهنية بالمديرية فى الارتقاء بمنظومة السلامة داخل المنشآت بالمحافظة، بالاضافة إلى توزيع شهادات التقدير للسادة المشاركين بأعمال المبادرة.
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