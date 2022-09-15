قبول 3 آلاف و989 من أعضاء المهن الطبية للترشح للدراسات العليا بالجامعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، قبول 3 آلاف و989 من أعضاء المهن الطبية للترشح للدراسات العليا بمختلف الجامعات المصرية للعام الدراسى (2022 - 2023)، وذلك بعد حصر الاحتياجات من التخصصات المختلفة اللازمة للترشح طبقا لخطط التنمية الصحية.





كما تضمنت احتياجات قطاعات الوزارة (الرعاية العلاجية، الرعاية الأساسية، الشؤون الوقائية، وتنظيم الأسرة، والمعامل المركزية، والإدارة المركزيه (للأسنان –للصيدلة- للتمريض).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، ان عدد التخصصات المطلوبة للدراسات العليا بلغ 117 تخصص وذلك لأعضاء المهن الطبية (البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج طبيعى، والتمريض، والعلوم) مشيرا إلى توزيع المرشحین للدراسات العلیا بمختلف الجامعات المصرية، وذلك طبقا لموعد فتح استقبال الترشیحات لکل جامعة.

واضاف عبدالغفار أن أعضاء المهن الطبية الذين سجلو بياناتهم للترشح من خلال الموقع الالكترونى بلغ 6 آلاف و429 مرشحا، كما تم إعلان شروط القبول الخاصة بالإدارة العامة للمنح والبعثات بما یتناسب مع القانون رقم 149 لسنة 2020 المنظم لشؤون البعثات، وذلك لمدة شهر، موضحا أنه تم استقبال 356 تظلما للترشیح الوزاری وبحث ومراجعة التظلمات من خلال إدارات التدريب بالمديريات.

وأشارت الدكتورة سحر حلمى، رئيس قطاع البحوث والتنمية الصحية، إلى تدريب 94 من العاملين بالتدريب بالادارات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على الدليل الإرشادى للعام الدراسى الحالى والإجراءت الخاصة بحركة الترشيح الوزارى، لافتة إلى تحديث الموقع الإلكترونى تمهيدا لاستقبال طلبات الدارسين، وإدارج إجراءات إيقاف القيد وإلغاءه واستكمال الدارسة والتحويل من جامعة الى أخرى على الموقع الإلكترونى.

وأضافت حلمى أنه تم تفعيل الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمديريات وذلك تيسيرا على الدارسين لعمل الإجراءات الخاصة بتعديل الترشيح وإلغاء البعثة الدراسية عن طريق المديرية دون الحاجة إلى التواجد بمقر الوزارة، وإعلان نتائج قبول جامعات الدور التانى والبالغ عددها 10 جامعات على الحسابات الخاصة بكل دارس على الموقع الإلكترونى.