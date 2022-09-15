تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. المواعيد والتسجيل والتعليمات

جدة - نرمين السيد - تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالى، فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022، فى إطار رؤية الوزارة التى تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفنى وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التى تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة فى بيانها عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، أن دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالى: دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقًا للتالى:

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.



تعليمات مهمة بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السرى ومن خلال موقع التنسيق الإلكترونى من هنا على أن يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

مواعيد إدخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملاحظات مهمة عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً من آخر يوم فى المرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكترونى لتنسيق الدبلومات الفنية 2022

التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء فى إدخال البيانات.

تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أى أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

تعليمات مهمة لأبنائنا الطلاب قبل تنسيق الدبلومات الفنية 2022

هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات فى أى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التى تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التى ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

خطوات يجب اتبعها للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فى تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا ويحدد نوع المؤهل (صناعى / تجارى/ زراعى) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه فى الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السرى الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلى:

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدى باسمه الثلاثى ورقم جلوسه المقيد فى شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السرى الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينه.

ثانيا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية:

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنا .

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السرى الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدى باسمه الثلاثى ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السرى الخاص بة لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات):

التحويل بين الكليات الجامعية

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلى:

• التحويل المُناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفى حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

- يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفى حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

