انت الان تتابع خبر حركة تغييرات قيادات بالمديريات التعليمية.. تفاصيلها ومستنداتها بعد اعتمادها من وزير التعليم والان مع التفاصيل

حركة تغييرات قيادات بالمديريات التعليمية بعد اعتمادها من وزير التعليم

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بتقديم حركة تغييرات قيادات بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات، وكل المستندات الرسمية التي تدل على هذا، وهي من أبرز الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل كبير حالياً.

وجاءت حركة التغيرات شاملة على كل قيادات مديريات التربية والتعليم، أسمائهم هي:

علي عبد الرؤوف أحمد محمد استشاري إدارة مركزية بالإدارة المركزية للتعليم العام : مديراً لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

عبد العليم سيد محمد جمعة مدير عام إدارة دمياط وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

محمد السيد محمد عبد الله : مديرا لمديرية التربية والتعليم بقنا.

منال عبد الوهاب محمد كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالأقصر : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بقنا.

ياسر محمود محمد محمود مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات و وسائل الاتصال : مديرا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

سليمان محمد بخيت سليمان كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

محمود زكريا فولي شاهين مدير عام إدارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

طارق محمد سعد الدين هشهش كبير معلمين بمديرية تعليم المنوفية : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

حمزة امين رضوان محمد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء : مديرا لمديرية التربية والتعليم بشمال

سيناء.

سماح محمد ابراهيم عبد اللع مدير التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم بالجيزة : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية

سعيد ندا ابراهيم حسانين ندا كبير معلمين بمديرية تعليم القليوبية : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

تجديد الثقة ليوسف الديب مديرا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

ناصر شعبان مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية:

اشرف سلومة مديرا لمديرية التربية والتعليم بالجيز.

سمية الخطيب وكيلة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

رحاب عريق مدير التخطيط بمديرية الجيزة التعليمة : وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

بكساوي مصطفي بكساوي مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية : وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

المهندس حمدي السيد وكيل مديرية تعليم الفيوم : مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا.

عربي أبو زيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وتجديد الثقة في نادية فتحي وكيلة للمديرية

وتم تجديد الثقة لمحمد عطية مديراً لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وتجديد الثقة لـ الدكتورة هالة عبد السلام مديراً لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد