مكافأة شهرية للمعلمين والإداريين عن امتحانات النقل.. حضروا نفسكم للخير اللي جاي

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قيمة مكافأة شهرية للمعلمين والإداريين عن امتحانات النقل

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بإصدار قرار وزاري يحمل رقم 140، وهو الخاص بإعطاء مكافأة شهرية للمعلمين والإداريين عن امتحانات النقل، وأيضاً الجهات التابعة للمستحقين لها والفئات المالية المختلفة.

وشمل القرار الوزاري على إعطاء أعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم، مكافأة شهرية كبيرة لكل المعلمين تصل لـ 155 جنيهاً، وأيضاً معلم خبير تصل لـ 140 جنيهاً، ومعلم أول “أ” 120 جنيهاً، ومعلم أول 85 جنيهاً، ومعلم مساعد 65 جنيهاً.

المكافأة الشهرية لكل الموظفين

وأما عن الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2016، تعطي مكافأة شهرية لكل الحاصلين على الدرجة الوظيفية ممتاز 155 جنيهاً، والدرجة العليا 140 جنيهاً، ومدير عام 120 جنيهاً، والدرجة الأولي 85 جنيهاً، والدرجة الثانية 65 جنيهاً، والدرجة الثالثة 55 جنيهاً، وأخيراً الدرجة الرابعة 50 جنيهاً.