انت الان تتابع خبر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. لكل طلاب التجاري والزراعي والفندقي والصناعي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التعليم العالي بالكشف عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لكلاً من الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وأيضاً الحدود الدنيا للتقديم في الكليات المتوفرة لكل طلاب الشهادات الفنية في كل التخصصات. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لكل الطلاب وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أنه تم تحديد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 “الصناعي، الزراعي، الفندقي، التجاري”، وهي التي تمثلت في الحد الأدنى دبلوم المدرس الثانوية الفنية “نظام الـ 3 سنوات وكل نظائرها” 60% أو أكثر، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة “التجارية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتجارية”، وأيضاً دبلوم المعاهد المتوسطة التي تتبع وزارة التعليم العالي 60% وأكثر، ويبحث عنها كل الطلاب